Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, 28 Eylül Cumartesi günü Menemen Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta her iki takım da galibiyeti isteyecek.

HAKEMLER BELLİ OLDU

Cumartesi günü saat 19.00’da Menemen İlçe Stadı’nda oynanacak Menemen Futbol Kulübü – Artı Değer Van Spor FK arasındaki maçı yönetecek hakemler belli oldu.

Zor maçta Levent Buğra Vartemel düdük çalacak. Kenan Özcan ve Volkan Kaan Topal’ın yardımcı hakemlik yapacağı müsabakanın 4. hakemliğini de Serkan Eryılmaz yapacak.