TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 6. haftasında Çimentaş Elazığspor, evinde karşılaştığı maçta Menemen FK’ya 3-0 mağlup oldu ve 31 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Hakemler: Burak Demirkıran, Salih Burak Demirel, Halit Karacabay
Elazığspor: İsmet Yumakoğulları, Ercan Coşkun, Kerim Frei, Beykan Şimşek, Yusuf Mert Tunç (Melih dk. 85), Maksut Taşkıran (Burak dk. 85), Hasan Ekici (Burhan dk. 70), Yağızcan Erdem (Muhammet dk. 70), Alpay Koldaş (Ali Keten dk. 70), Mikail Koçak, Berşan Yavuzay
Menemen FK: Mehmet Enes Sarı, Muhammed Emir Terzi, Onur Akdeniz, Erkan Gövercin (Fırat dk. 90), Emre Keskin, Hakkı Türker, İsmail Kulet (Taner dk. 76, Yiğit dk. 90), Erhan Öztürk (Anıl dk. 90), Mazlum Demir, Eyüp Poyraz, Onat Kutay Kurt (Eren dk. 90)
Goller: İsmail (dk. 32), Hakkı (dk. 66), Erhan (dk. 81) (Menemen FK)
Kırmızı kart: Burak Avşar (dk. 70) (Menemen FK)
Sarı kartlar: Maksut, Beykan, Ercan (Elazığspor), Onat, İsmail, Emre (Menemen FK)