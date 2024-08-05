Memur maaşlarındaki son düzenleme, emekliler için büyük bir mağduriyete dönüştü. BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, AK Parti’nin memur emeklilerine yönelik seyyanen zam uygulamasının ciddi sorunlara yol açtığını vurguladı.

Emekli Maaşlarında Büyük Düşüş

Temmuz 2023’te yürürlüğe giren yasa, memur emeklilerine yapılan seyyanen zamları kapsıyordu. Ancak Prof. Dr. Aziz Çelik’in analizine göre, bu düzenleme memur emeklilerinin aylıklarında ciddi bir azalma getirdi. Temmuz 2024 itibariyle, memur emeklileri her ay 14.500 TL daha az maaş almaya başladı. Bu durum, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde en düşük memur emeklisinin maaşının yüzde 72’si oranında iken, Temmuz 2024’te bu oranın yüzde 38’e gerilemesiyle sonuçlandı.

Prof. Dr. Aziz Çelik’in İddiaları

Prof. Dr. Aziz Çelik, AK Parti tarafından çıkarılan 7456 sayılı torba kanun ile memurlara yapılan ilave ödemenin (seyyanen zam) emekli maaşları ve kıdem tazminatı hesaplamalarında dikkate alınmadığını belirtti. Kanuna göre, memurlara yapılan bu ilave ödeme maaşlara eklenmiyor ve sosyal yardım gibi ayrıca ödeniyor. Bu da emekli maaşlarında büyük kayıplara neden oluyor.

Memur-Sen’in Tepkisizliği

Çelik, Memur-Sen’in bu duruma karşı sessiz kalmasını eleştirdi. "Ayda 14.500 TL kayıp için ne AKP ne de Meclis önünde protesto eylemi yapıldı," diyen Çelik, bu sessizliği "çifte standartlı sendikacılık" olarak nitelendirdi.