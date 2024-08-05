Memur ve Emekliler İçin Kritik Ocak Zammı: İlk Rakamlar Açıklandı!

Ocak 2025 Zam Oranları: İşte İlk Veriler!

Memur ve emeklilerin Ocak 2025'te alacakları zam oranlarına ilişkin ilk veriler belli oldu. Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde 3.23 olarak açıklanırken, bu oran memur ve emeklilerin maaşlarına doğrudan yansıyacak.

Enflasyon Verileri Ne Diyor?

Temmuz ayında enflasyon oranı yüzde 3.23 olarak belirlendi. Bu oran, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 3.23 zam olarak yansıyacak. Ocak 2025'te yapılacak maaş artışlarının temeli bu verilerle atıldı.

2025 İçin Zam Tahminleri

Memur ve memur emeklilerine 2025'in ilk yarısında yüzde 6, ikinci yarısında ise yüzde 5 zam yapılması planlanıyor. Eğer enflasyon bu oranların üzerine çıkarsa, oluşan fark maaşlara eklenecek.

Zam Hesaplamaları Nasıl Yapılacak?

Ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verileri ile birlikte net zam oranı belirlenecek. Temmuz ayında açıklanan yüzde 3.23’lük enflasyon oranı, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine aynı oranda zam getirecek.

Memurlar İçin Enflasyon Farkı

Eğer memur maaşlarına yapılan zam oranları enflasyonun altında kalırsa, oluşan fark maaşlara yansıtılacak. Temmuz ayının enflasyon verisi, milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için büyük önem taşıyor.