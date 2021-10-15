Uluçamlıbel’den Çukurca'ya ziyaret

MEDYA 15.10.2021, 17:20 15.10.2021, 17:24
Uluçamlıbel’den Çukurca'ya ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, Hakkari ili Çukurca ilçesinde bazı ziyaretler gerçekleştirdi. İlçedeki programı kapsamında ilk olarak Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt’u makamında ziyaret eden Mevlüt Uluçamlıbel, daha sonra Belediye Başkanı Ensar Dündar’ın misafiri oldu. Kaymakamlık ve Belediye ziyaretlerinde Basın İlan Kurumu’nun faaliyetleri hakkında bilgiler veren Uluçamlıbel, Kaymakam Kurt ve Başkan Dündar’a BİK yayınlarından çıkan ‘Basının Gözünden Ayasofya’ adlı kitabı hediye etti.

BİK Van Şube Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan ilçede temaslarını sürdüren Uluçamlıbel, Çukurca Objektif Gazetesini de ziyaret ederek gazete yöneticileri ve çalışanlarıyla görüştü.

#Mevlüt Uluçamlıbel #Hasan Kurt #çukurca
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