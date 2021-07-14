TRT’de görev değişimi oldu. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Cumhurbaşkan Erdoğan’ın kararıyla TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Ahmet Albayrak atandı. Yapılan değişiklikle TRT Yönetim Kurulu üye sayısı 7’den 9’a çıkarıldı. Peki TRT Yönetim Kurulu üye kim? TRT Yönetim Kurulu üyeleri kimler? Hilal Kaplan TRT Yönetim Kurulu üyesi mi oldu? İşte TRT Yönetim Kurulu üye listesi.

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan kararla da İbrahim Eren'in 4 yıllık görev süresinin dolmasıyla boşalan TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü ile yönetim kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı. İşte TRT Yönetim Kurulu üyeleri isim listesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan TRT’nin yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Prof. Dr. Ahmet Albayrak,

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı,

Doç. Dr. Oğuz Göksu,

Atakan Yılmaz,

Mücahid Eker,

Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin,

Hilal Kaplan Öğüt,

Meryem İlayda Atlas Çetin,

Doç. Dr. Veysel Kurt.