Tiyatro Sanatçısı Sermiyan Midyat Van'a geliyor

Üvercinka KSM sahibi Fatih Taşdemir'in girişimi ile Van'a gelecek olan sanatçıya Vanlı hayranları tarafından büyük ilgi gösterildi ve biletleri haftalar öncesinden tükendi.

"VAN'DA KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLER, ORGANİZASYON İŞLERİ YAPIYORUZ"

Söz konusu etkinlikle ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Üvercinka Organizasyon Sorumlusu Fatih Taşdemir "Biz Üvercinka ailesi olarak yıllardır Van'da kültürel ve sanatsal etkinlikler, organizasyon işleri yapıyoruz. Bu bağlamda daha önce de iki kez Van'a getirdiğimiz tiyatro ve sinema sanatçısı Sermiyan Midyat' ı yoğun talep üzerine tekrar sahne alması için Van'a davet ettik. Kendisi de sağ olsun bizi kırmadı ve 26 Aralık Pazar günü Standup performansını sergilemek üzere sahne almak için Van'a gelecek.

Halkımızın bu organizasyona ilgisi gerçekten çok yoğun oldu. Oyunun biletleri haftalar öncesinden tükendi. Tiyatrosever dostlarımıza yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz. Zaman içinde farklı organizasyonlarla onların karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi. Ünlü komedyen Sermiyan Midyat'ın tek kişilik stand - up gösterisi "Sermiyan Midnight" yoğun istek üzerine Van'da seyirciyle buluşuyor.

Sermiyan Midyat, yönetmenlik, dizi ve tiyatro oyunculuğunu takiben yoğun istek gören standart-up gösterisinin son gösterimleriyle izleyiciyle buluşuyor. Daha önce pek çok dizi projesinde yer alan; sonrasında "Ay lav yu" ve "Hükümet Kadın" film serisiyle senarist, yönetmen ve oyunculuğu üstlenen Midyat tek kişilik komedi gösterimiyle seyirciye eğlenceli dakikalar sunmak için Van'a gelecek. Oyuncunun, çocukluğundan başlayarak bugüne kadar gerek oyunculuğa gerekse hayata dair meselelerini kendine has, incelikli komedi diliyle anlattığı bu standart-up gösterisinde seyirci serüvene gülerek eşlik edilmeye davet edilmiş oluyor.

bölgegazetesi