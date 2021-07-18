Teşkilat ikinci sezonu için tarih verildi! Teşkilat ikinci sezonu ne zaman?
TRT1’de ekranlara gelen Teşkilat dizisi ilk sezonuyla büyük ilgi gördü. Dizinin ikinci sezonu merakla bekleniyor. MİT konulu yapıma yeni sezonda bazı oyuncuların katılması bekleniyor.
MEDYA 18.07.2021, 17:37
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