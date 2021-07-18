Teşkilat ikinci sezonu için tarih verildi! Teşkilat ikinci sezonu ne zaman?

Dizinin birinci sezonuna Zehra karakteri ile damga vuran Deniz Baysal’dan yeni sezona dair çarpıcı bir ipucu geldi. İlk sezonu 14 süren Teşkilat dizisinin ikinci sezonu ile ilgili konuşan Deniz Baysal, Çeşme’de şu sıralarsa tatil yapıyor. Baysal, Teşkilat dizisi ekibinin Temmuz ayı sonunda Ankara’da toplanacağını söyleyerek, “Temmuz sonu Ankara’ya gidiyoruz artık. Bakalım güzel geçecek inşallah bu sezon da” dedi. Baysal'ın sözleri yeni sezon için büyük heyecan oluşturdu.yeniakit