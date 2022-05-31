Seda Öğretir, yazdığı kitapları Vanlı çocuklarla buluşturdu

ATV Ana Haber sunucusu olan eşi Cem Öğretir ve kızı Ada ile birlikte Van’a gelen başarılı haber sunucusu Seda Öğretir, Edremit ilçesinde bulunan Köprüler İlköğretim Okulunda çocuklara yazdığı kitapları dağıttı. Mutluluğu gözlerinden okunan Öğretir, minik öğrencilerden hikayenin kahramanı ‘Kefi’ gibi azimli ve mücadeleci olmalarını istedi. ziyaretiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Seda Öğretir, sürekli haberini yayınladığı inci kefalinin azmi ve mücadelesine hayran kaldığını ifade ederek, “İnci kefalini tanıdıktan sonra hikayesini yazdım. Şu anda da Edremit ilçesinde Köprüler İlköğretim Okulundayız. Yazdığım inci kefalinin hikayesi, mümkün olduğu kadar çok çocukla buluşsun istiyorum” dedi.

"Yazmaya devam edeceğim"

Edremit ilçesinde 20 bin adet kitap dağıttıklarını belirten Öğretir, “Devamı da gelecek. İnşallah inci kefalinden ilham alıp yazmaya devam edeceğim. Çocuklar benimle ilgili, okudukları kitapla ilgili düşüncelerini paylaşmaya devam edecek. İnci kefali bana nasıl ilham veriyorsa çocuklar da bana aynı onlar gibi ilham veriyor.” ifadelerini kullandı.