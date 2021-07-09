Masumlar Apartmanı rekor kırdı!
TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı'nın şöhreti Türkiye sınırlarını aştı.
Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Ezgi Mola'nın yer aldığı dizi Salı akşamlarının rekortmen dizisi oldu.Sosyal medyada en çok etkileşim alan dizi gösterime girdiği ülkelerde de aynı ilgiyi gördü.
Geçtiğimiz hafta basında çıkan haberlere göre Masumlar Apartmanı, birkaç ülkede yayınlanmaya başladı. Ancak dizinin popülerliğinin artması ve ilginin çok olması nedeniyle başka ülkelerden de talep gördü. Dizinin dağıtımını üstlenen MISTCO'nın yetkilileri, "Masumlar Apartmanı'nın yayıldığı ülke sayını görmekten çok mutluyuz, gururluyuz. Dizinin daha önce rastlanılmayan bir hikayeye sahip olması ve oyuncuların uyumu izleyicinin de ilgisine mazhar oluyor." ifadelerini kullandı.yeniakit
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