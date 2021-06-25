Kuruluş Osman oyuncusundan kötü haber!
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da oynayan bir isimden kötü bir haber geldi.
Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Lena karakterini oynayan ünlü oyuncu Seray Kaya'nın vertigo hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Kuruluş Osman dizisinde Lena karakteri ile tanınan Seray Kaya, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Kaya'nın bilinmeyen hastalığı ortaya çıktı.
"Kesinleşen bir proje yok"
Kaya, "Yeni sezonda kesinleşen bir projeniz var mı? sorusuna ise, "Dijital ve televizyon dizisi olarak gelen 1-2 teklif var ama acele etmiyorum. Tatil yapıp dinlenirken bir yandan da hikayeleri okuyorum ama kesinleşen bir proje yok" dedi.
Vertigo hastalığı ile mücadele veriyor
Seray Kaya'nın bir süredir vertigo hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı.yeniakit
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