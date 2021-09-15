Kuruluş Osman bu akşam olacak mı? 15 Eylül 2021 Çarşamba ATV yayın akışı merak ediliyor. Zira Kuruluş Osman hayranları Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman bugün var mı?

sorularını bir hayli sorgulamakta. Yeni sezen dizilerinin başlamış olası Kuruluş Osman sevenleri tarafından Kuruluş Osman yeni sezona ne zaman başlayacak, Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı? sorularını cevabını araştıra dursun ATV 15 Eylül Çarşamba yayın akışını paylaştı. ATV yayın akışına bakıldığında Kuruluş Osman’ın yer almadığı görülüyor.

Kuruluş Osman yayın saatinde Kardeşlerim dizisinin olduğu görülüyor. İşte ATV 15 Eylül yayın akışı:

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim (19. bölüm)

23:15 Fantastik Dörtlü (Yabancı Sinema)

01:15 Bir Zamanlar Çukurova

04:15 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Yeni sezon dizileri başlamasıyla birlikte Kuruluş Osman dizisinin de ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Kuruluş Osman'ın ekranlarda yerini yeniden ne zaman alacağına dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.