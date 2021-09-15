Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman bugün var mı?
Kuruluş Osman bugün var mı? ATV yayın akışı bugün hangi dizi var? soruları geçen sezon Çarşamba akşamları Kuruluş Osman’ın yayınlanması nedeniyle merek ediliyor. Diziler yeni sezonuna başladı. ATV yeni sezon dizileri Bir Zamanlar Çukurova ile stant verdi. Osman Bey’in hayatını konu alan Kuruluş Osman dizisi ise yeni sezon ne zaman başlayacağı merak edilirken, çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman’ın bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı?
Kuruluş Osman bu akşam olacak mı? 15 Eylül 2021 Çarşamba ATV yayın akışı merak ediliyor. Zira Kuruluş Osman hayranları Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman bugün var mı?
sorularını bir hayli sorgulamakta. Yeni sezen dizilerinin başlamış olası Kuruluş Osman sevenleri tarafından Kuruluş Osman yeni sezona ne zaman başlayacak, Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı? sorularını cevabını araştıra dursun ATV 15 Eylül Çarşamba yayın akışını paylaştı. ATV yayın akışına bakıldığında Kuruluş Osman’ın yer almadığı görülüyor.
Kuruluş Osman yayın saatinde Kardeşlerim dizisinin olduğu görülüyor. İşte ATV 15 Eylül yayın akışı:
19:00 ATV Ana Haber
23:15 Fantastik Dörtlü (Yabancı Sinema)
01:15 Bir Zamanlar Çukurova
04:15 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Yeni sezon dizileri başlamasıyla birlikte Kuruluş Osman dizisinin de ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Kuruluş Osman'ın ekranlarda yerini yeniden ne zaman alacağına dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
|İmsak
|04:18
|Güneş
|05:41
|Öğle
|12:07
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:23
|Yatsı
|19:40
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Fenerbahçe
|4
|10
|4. Konyaspor
|4
|10
|5. Galatasaray
|4
|8
|6. Hatayspor
|4
|7
|7. Karagümrük
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|7
|9. Altay
|4
|6
|10. Malatyaspor
|4
|6
|11. Alanyaspor
|4
|6
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Kasımpaşa
|4
|5
|14. Gaziantep FK
|4
|4
|15. Antalyaspor
|4
|4
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Adana Demirspor
|4
|2
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|15
|2. Eyüpspor
|5
|12
|3. Tuzlaspor
|4
|10
|4. Manisa FK
|4
|9
|5. Erzurumspor
|5
|9
|6. Ankaragücü
|4
|8
|7. Samsunspor
|3
|6
|8. Bandırmaspor
|5
|6
|9. Denizlispor
|5
|6
|10. Adanaspor
|5
|5
|11. Ankara Keçiörengücü
|4
|4
|12. Kocaelispor
|4
|4
|13. Altınordu
|5
|4
|14. Gençlerbirliği
|5
|4
|15. İstanbulspor
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|3
|17. Balıkesirspor
|3
|3
|18. Menemenspor
|4
|3
|19. Bursaspor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Everton
|4
|10
|5. Man City
|4
|9
|6. Brighton
|4
|9
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|4
|8
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Arsenal
|4
|3
|17. Leeds United
|4
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Newcastle
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0