Hilal Kaplan TRT yönetim kurulu üyesi mi oldu? Hilal Kaplan yeni görevi ne?

Hilal Kaplan TRT Yönetim Kurulu Üyesi mi oldu? Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, TRT Genel Müdürlüğüne Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Prof. Dr. Ahmet Albayrak atandı. Yeni düzenlemeyle, önceki yönetmelikte “Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır” ibaresiyle aynı isim tarafından yürütüleceği belirtilen TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları ayrıldı. Böylece Yönetim Kurulu Başkanlığı ‘karar organı’, Genel Müdürlük ise ‘icra organı’ olarak faaliyet yürütecek. Yapılan değişiklikle TRT Yönetim Kurulu üye sayısı 7'den 9'a çıkarıldı.

TRT Yönetim Kurulu üyeleri kimler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan TRT’nin yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Prof. Dr. Ahmet Albayrak,

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı,

Doç. Dr. Oğuz Göksu,

Atakan Yılmaz,

Mücahid Eker,

Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin,

Meryem İlayda Atlas Çetin,

Doç. Dr. Veysel Kurt,

Hilal Kaplan Öğüt.