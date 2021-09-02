Hikmet Bakan'ın ismi Van'da yaşatılacak
Van Büyükşehir Belediyesi, merhum Gazeteci Hikmet Bakan’ın ismini Hatuniye Mahallesi Yüksel Sokağa verdi.
Geçtiğimiz yıl kasım ayında 57 yaşında hayatını kaybeden Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve kentin sevilen isimlerinden gazeteci Hikmet Bakan’ın ismi, ailesi ve Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti’nin talebiyle Yüksel Sokağa verildi.
Alınan karar basın camiası ve Bakan’ın ailesi tarafından memnuniyetle karşılandı.
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