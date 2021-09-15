Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 15 Eylül 2021 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim?

Gelinim Mutfak'ta yarışması bu sene Demet Akalın ile devam ediyor.

Yayınladığı günden beri 4 kez sunucu değiştiren yarışma, heyecan dolu bölümlerle ekrana geliyor.

Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı .

Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 15 Eylül 2021 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

15 EYLÜL 2021 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

15 Eylül Gelinim Mutfakta yarışmasında kızarmış pirinç topları tarifini deneyen gelinler, kayınvalidelerin beğenesine sundu.

Kayınvalidelerden 16 puan alan Aslıhan ise günün birincisi oldu.

Aslıhan: 16

Yağnur: 12

Yaren: 10

Hazal: 12