Gazeteci Murat Çurku, intihara kalkıştı

Van’da uzun yıllardır gazetecilik yapan, aynı zamanda diyabet hastalığını gündeme getirmesi ile bilinen Murat Çurku, son zamanlarda yaşadığı ailevi sıkıntılardan dolayı bunalıma girdi. Van Kalesi’ne giderek zirveye yakın noktadan intihara kalkışan Gazeteci Murat Çurku, Büyük Birlik Partisi Van İl Başkanı Mevlüt Kaya’nın iknası sonucu kararından vazgeçti.

Konuyla ilgili Bölge Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan BBP Van İl Başkanı Kaya, “Ben ve Alperen Ocakları’ndan arkadaşlar ihtiyaç sahiplerine yardım kolilerini dağıttıktan sonra Van Kalesi’ne gittik. Burada Gazeteci Murat Çurku’nun zirveden aşağı doğru atlamak üzere olduğunu gördük. Onu tanıdığım için ne yaptığını sordum. ‘Yaklaşma intihar edeceğim’ dedi. Biraz konuşturduktan sonra son anda atlayarak kendisini tuttum. Kısa süreli baygınlık geçirdi. Ayılınca ailevi sıkıntılar yaşadığı söyledi. Bende kendisine nasihatlerde bulunarak, intiharın ne kadar yanlış bir karar olduğunu anlatmaya çalıştım. Daha sonra aşağı indik. Elini, yüzünü yıkadı. Kendisine geldi. Bizler de onu alarak, çarşı merkezine doğru geldik. Yakınlarının kendisini arayarak, ilgilenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Çurku’nun intihara kalkışmadan önce sosyal medyadan ‘Elveda yalan dünya, buradan gidiyorum. Seni terk ediyorum. Dostlarım beni unutmayın’ ifadelerini paylaştığı öğrenildi. Van Bölge Gazetesi

