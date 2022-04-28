Gazeteci İshak Kara'nın acı günü!
Gazeteci İshak Kara, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak babaannesi Leyli Kara'nın vefat ettiğini duyurdu. Leyli Kara, bir süredir hastanede yoğun bakımdaydı.
Vanekspres.com ile X Gündem Dergisi imtiyaz sahibi, Gazeteci İshak Kara'nın babaanesi Leyli Kara (88) kalp yetmezliği sebebiyle 20 gündür tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Gazeteci Kara, sosyal medyadan yaptığı "İnna lillâhi ve inna ileyhi raciun, Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Babaannem bu sabah hakka yürüdü. Allah gani gani rahmet eylesin. Nur içinde yat. Bugece ve günlerin hatrina dualarınızı eksik etmeyin." paylaşımıyla acı haberi duyurdu.
Yüksekova'da toprağa verilen Leyli Kara'nın ailesi taziyeleri Yüksekova Hicret Camii'nde kabul ediyor.
Bizde WanHaber olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Kara ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
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