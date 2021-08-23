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BİK Van Şube Müdürü Uluçamlıbel’den İl Emniyet Müdürüne ziyaret

Basın İlan Kurumu Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’ı makamında ziyaret etti.

MEDYA 23.08.2021, 15:39
BİK Van Şube Müdürü Uluçamlıbel’den İl Emniyet Müdürüne ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Basın İlan Kurumu çalışmaları hakkında bilgi veren Uluçamlıbel, Van İl Emniyet Müdürü Aydın’a ‘Basının Gözünden Ayasofya’ kitabını takdim etti.

#Mevlüt Uluçamlıbel #Atanur Aydın
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