Basın İlan Kurumu Genel Kurulu olağanüstü toplanacak

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu, süreli yayın kapsamına alınan internet haber sitelerinin 1 Nisan 2023’ten itibaren resmi ilan ve reklam yayımlamasını öngören yönetmeliği görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağrıldı.

MEDYA 10.01.2023, 16:31 10.01.2023, 16:48
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu olağanüstü toplanacak

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, gazete ve dergilere yönelik hükümler içeren Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde köklü değişiklikler öngören yeni yönetmeliği değerlendirmek üzere 13 Ocak Cuma günü İstanbul’da toplanacak.

Resmi ilan ve reklamların yayımlanacağı mecralar arasına internet haber sitelerinin dahil edilmesini öngören kanun değişikliği teklifi hazırlıklarına başlandığı Eylül 2021’den itibaren yönetmelik taslağı üzerinde çalışan BİK, teklifin TBMM’de kabul edilmesinin ardından gazeteler, internet haber siteleri, meslek örgütleri, akademisyenler, bilişim ve yazılım uzmanları gibi bir çok farklı kesimle görüşme yaptı.

Yaklaşık bin 600 gazete ve bağlı internet sitesi temsilcisini dinleyen BİK, 25’i İstanbul’da olmak üzere sadece dijitalde yayın yapan 200’e yakın internet haber sitesi ile toplantı gerçekleştirdi. Gazete ve internet haber sitelerinin yanı sıra dağıtılan anket formu ile toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini almaya gayret gösteren BİK, Hürriyet, Sabah, Sözcü, Milliyet, Türkiye, Yeni Şafak, Takvim ve Posta gazetelerinin dijital yayın platformlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda internet haber sitesini ziyaret etti.

Dijital ölçümleme yapan firmalar, reklam ajansları, medya planlama ve yazılım şirketleri gibi sektörün önemli aktörlerinin tecrübeleri yönetmeliğe aktarıldı. Yönetmelik taslağı, Genel Kurul üyelerine sunulmadan önce İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyelerinin yer aldığı 20’ye yakın hukuk ve iletişim alanında akademisyenin görüşleri alındı.

Olağanüstü toplanacak Genel Kurul’da ayrıca Basın İlan Kurumu Yönetmeliği, Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği ile Resmi İlan ve Reklamların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik’in bazı maddelerinin tadilini öngören Yönetim Kurulu teklifi görüşülecek. BİK Genel Kurulu, internet haber sitelerini kapsayacak şekilde genişletilen Resmi İlan Fiyat Tarifesini de karara bağlayacak.

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