TBMM Genel Kurulu, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Bu görüşmenin ardından ise 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin tahsilinden vazgeçilmesine ve aile hekimliğine ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmeleri de gerçekleşti.

1 OCAK 2015 ÖNCESİNDEKİ GSS BORÇLARI SİLİNDİ

1 Ocak 2015 öncesinde Genel Sağlık Sigortası prim borcunu ödemeyenlerin tüm borçları faiziyle silindi.