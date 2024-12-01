Van Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Meclis toplantısı 72’inci birleşimle sona erdi. Meclis toplantısında Bahçesaray'a kayyum atanmasını doğru bulmadıklarını dile getiren DEM Parti Grup Eşsözcüsü Dilgeş Aslan, AK Parti'yi eleştirdi.

Aslan’ın konuşmasının ardından AK Parti grubu adına söz alan Havva Duran, “Biz AK Partililer olarak Meclisin daha ilk toplantısında söylemiştik. Bizlerde sizler gibi seçilmiş meclis üyeleri olarak buraya gelmişiz. Kayyum taraftarı değiliz, Ayrıca kayyum devlet politikasıdır. Bizi protesto edeceğinize sizde geçmişi temiz, GBT sorunu olmayan başkan adayları seçmiş olsaydınız bugün bunlar olmazdı" dediği anda DEM Parti grubundan tepki sesleri yükseldi.

MECLİS ÜYELERİ TOPLANTIYI TERK ETTİ

Duran'ın konuşmasına devam etmesine izin vermeyen DEM Partili meclis üyeleri masalara vurarak konuşmayı protesto etti. Bu durum sonrası meclisteki iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Bunun üzerine AK Partili meclis üyeleri duruma tepki göstererek toplantı salonunu terk etti.