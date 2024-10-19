MEB'den milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velilerin yıllardır şikayet ettiği ders saatleriyle ilgili 'kış saati' düzenlemesi geldi. 81 İil valiliğine gönderilen yazıda okullarda ders saatlerinin gün ışığına göre düzenlenmesi istedi. MEB, yetkiyi valiliklere verirken; ilk düzenleme kararı İstanbul'dan geldi. 34 ilçedeki okullarda ders süresi 40'dan 35 dakikaya düşürüldü, ders saatleri değişti.

DERS SAATLERİNE 'KIŞ SAATİ' DÜZENLEMESİ

Öğrenci ve velilerden gelen talepler değerlendirildi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkiyi valiliklere verdi. Okullarda ders saatlerinin gün ışığına göre ayarlanması illere göre değişebilecek.

MEB GENELGESİ, 81 İL VALİLİĞİNE ULAŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm il valiliklerine "okul ve ders saati uygulaması" konulu genelge gönderilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu genelge 81 il valiliğine ulaştı. Yaz saati uygulaması devam edecek ama okullarda ilk ders ziki kış saatine göre ayarlanabilecek.

Genelgeye göre derslerin başlangıç ve bitiş saatleri eğitimi aksatmayacak şekilde valilikler tarafından düzenelenecek, ders saatleri planlanırken; gün doğumu ve batımı saatleri dikkate alınacak.

Genelgede, gün doğumu ve batımı ile toplumsal şartlar göz önünde bulundurularak okullardaki ders saatlerinin planlanmasının derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenerek öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.

İLK DÜZENLEME KARARI İSTANBUL'DA

Yeni ders saati uygulaması kararı öğrenci ve velileri sevindirirken; düzenlemenin uygulandığı ilk adres ise İstanbul oldu.

34 İLÇEDE DERS SAATERİ DEĞİŞTİ

İstanbul Valiliği, MEB genelgesine istinaden 34 ilçede ikili eğitim yapılan okullarda ders saatlerini değiştirdi.