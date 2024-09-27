MEB Hangi Kurslara Yönelik İşlem Başlattı?

Bu durum, bakanlığın eğitim faaliyetlerini denetleme görevini yerine getirmesi açısından önem taşıyor MEB, kişisel gelişim kursu olarak izin almış fakat liselere ve yükseköğretime geçiş sınavlarına hazırlık yapan kurslara yönelik işlem başlattı.

Valiliklere Ne Tür Bilgiler Gönderildi?

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner imzasıyla, valiliklere, bu kurslara yönelik yaptırımların yer aldığı bir yazı gönderildi. Yazıda, eğitim faaliyetlerinin denetim altına alınması gerektiği vurgulandı.

Hangi Yasal Dayanaklar Kullanıldı?

Yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na atıfta bulunuldu. Kursların, kurum açma izinleri doğrultusunda faaliyet göstermesi gerektiği belirtildi.

Amacı Dışında Faaliyet Gösteren Kursların Geleceği Ne Olacak?

Kurum açma iznini amacı dışında kullanan kursların iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecektir. Bu kurslar hakkında valiliklerce denetim yapılması istendi.

Bu Önlemler Neden Alındı?

Bu önlemler, eğitim sisteminin standartlarının korunması ve öğrencilere doğru eğitim imkânlarının sunulması amacıyla alındı. Amacına uygun davranmayan sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri ile özel öğretim kursları da denetime tabi tutulacaktır.