MasterChef Türkiye'de sahneye çıkan Kağıt Kebabı tarifi, mutfaklarda devrim yaratmaya hazırlanıyor! Kağıt Kebabı tarifi, lezzet ve sunumda çığır açan detaylarıyla herkesin konuşacağı bir lezzet patırtısı yarattı. Şimdi evde büyüleyici bir şef olmanın sıra dışı fırsatını yakalayın!

Kağıt Kebabının yok sayılan gizemi ve şahane pişirme yöntemleri, lezzet dolu bir şov için hazır! Mutfağınızı büyüleyici bir şef sahnesine dönüştürmek için bu şok edici tarife göz atın!

Malzemeler:

500 gram kıyma

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

1 adet soğan

3 diş sarımsak

1 tutam maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 silme çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Kıymayı geniş bir yoğurma kabına alın. Yeşil ve kırmızı biberler, soğan, sarımsak ve maydanozu rondodan geçirip kıymanın üzerine ekleyin. Tuz ve karabiberi de ekleyip iyice karıştırın. Yağlı kağıtları kare olacak şekilde kesin. Kıymayı dört parçaya ayırın ve her bir parça kıymayı yağlı kağıdın üzerine elinizle inceltip açın. Kenar kısımlarını bıçakla düzeltin ve fırın tepsisine dizin. Üzerlerine domates ve biber dilimlerini yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Kağıt Kebabınız kızarınca ve püfür püfür pişince, lezzet şöleni hazır!

Kağıt Kebabı, lezzet ve sunumda sıra dışı bir deneyim sunuyor. MasterChef'in büyüleyici tarifi ile mutfaklarınıza şahane bir şov getirin. Bu tarifi denemeden şef olmanın keyfini yaşamanız imkânsız!