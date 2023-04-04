Türkiye ekonomisinde Mart ayında da dış ticaret açığı kaydedildi. Ticaret Bakanlığı'nın geçici verilerine göre Mart ayında ihracat yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara yükseldi. İthalatta ise yüzde 4,2'lik yükseliş yaşandı ve 32,2 milyar dolar seviyesi görüldü.

Mart ayında Türkiye'nin dış ticaret açığı ise 8,6 milyar dolara çıktı. Mart ayıyla birlikte Türkiye'nin ilk çeyrek dış ticaret performansı da belli oldu. Buna göre ilk çeyrekte 35 milyar dolarlık dış ticaret açığı görüldü.

REKOR RAKAM GELDİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuya ilişkin açıklamasında, "Mart ayında ihracat yüzde 4,4 oranında artışla 23,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek rekor kırdı. Ocak-Mart döneminde ihracat ise 61,6 milyar dolara yükseldi" dedi.

Mynet