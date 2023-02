Baykuş Köşesi

“Aynı acıyı yaşayanlar bir birini daha çok anlar.”

Wan Haber ekibi olarak hafta sonu Hece Vakfı tarafından yapılan organizasyonla Malatya’daydık.

Ülkemizin sadece Cumhuriyet tarihinin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuz ortada.

Yaşanan afet sonrasında depremden zarar gören vatandaşlara etkili bir biçimde yardımları ulaştırmak konusunda ciddi bir koordinasyona ihtiyaç var.

Ülkemizde 7’ den 70’ e herkes olanakları doğrultusunda seferber olmuş durumda.

Malatya’ da depremin hemen ardından yöre halkının acil ihtiyaçları arasında yer alan barınma, gıda ve ısınma gereksinimlerinin karşılanması için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü bizzat sahada gözlemledik.

Yıkılan binalarda arama - kurtarma ekiplerinin çalışması sürerken, yardım ekiplerinin yoğun çalışmalarını büyük bir umutla takip ettik.

Otizmli çocukların toplandığı merkez…

Hızla oluşturulan çadır kentler…

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla sadece Türkiye’ den değil dünyanın pek çok ülkesinden gelen gönüllüler…

Lojistik ve destek merkezine dönüştürülen İnönü Üniversitesi…

Canla başla çalışan Sivil Toplum Kuruluşları…

Enkaz kaldırma çalışmaları…

Kurulan aşevleri…

Saymakla bitiremeyeceğimiz daha pek çok afet sonrası planlama…

Ama en önemlisi Van !

Bizler için Malatya’ nın özel bir yeri var. Ankara’ ya, İstanbul’ a karayolu ile giden her Vanlının durak noktası, turuncunun en güzeli. Malatya, Malatya…

Yüreğimizi Malatya’da bıraktık…

Her yerde 65 plakalı bir araç…

Her yerde Van Büyükşehir Belediyesi logolu araçlar…

Edremit Belediyesi…

Ve Vanlı dostlarımız, arkadaşlarımız…

Konuştuğumuz her Malatyalı depremzedenin ilk cümlesi Van ile başlıyor. Onca acı, onca yıkım, onca gözyaşı içinde…

Van bir umut olmuş Malatyalıların gönlünde…

Van Valisi Dr. Ozan BALCI

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan BALCI' nın koordinasyonunda Malatya'da büyük bir özveri ile çalışma yürüten ekipler, bir yandan lojistik destek sağlarken bir yandan arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek veriyor.

Cuma akşam saat 23:00 gibi vardığımız kentte havanın soğukluğu bir yana kentin sokaklarında kol gezen o acı hüznü yüreğimizde hissettik. “Sesimi Duyan Var mı?” bağırışının yanında alanda toplanmış arama kurtarma ekiplerinde ki her bir gönüllünün kalp atışını seslerini, nefeslerini ve umut dolu gözlerini hissettik.

Gece boyunca her yıkım alanında büyük bir umutla çalışan arama kurtarma ekipleri, bir yandan koordinasyon ekibinin çalışmaları…

Gittiğimiz here yerde Dr. Ozan BALCI… Tek tek tüm noktaları gezdiğini bilgi aldığını gördük. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Vali Beyi AFAD koordinasyon merkezinde ziyaret ettik. “Çalışıyoruz daha çok çalışacağız. Tüm olanaklarımız ile buradayız. Van’ lı hemşerilerimizin, çalışanlarımızın, belediyelerimizin destekleri ile depremin ilk anından itibaren tüm olanaklarımızı seferber ederek çalışmaya devam ediyoruz.”

Bir yandan iş makineleri enkaz kaldırma çalışmaları yapıyor…

Bir yandan sıcak çorba…

Bir yandan yardımlar kapı kapı dağıtılıyor…

Bir yandan Van’ dan gelen korucular sabaha kadar sokak sokak yağmayı önlemek için geziyor…

Malatya’ da her yer Van, Malatya’ da herkes Van’ lı…

Dr. Ozan BALCI tüm paydaşlarıyla birlikte büyük ve başarılı bir koordinasyona imza atıyor.

Teşekkürler Sayın Valim, Teşekkürler Dr. Ozan BALCI !

VASKİ – MASKİ El Ele

Ziyaretimizde Hece Vakfı Gönüllüleri ile VASKİ Genel Müdürü hemşerimiz Ülker Cem KAPLAN’ ı ziyaret ettik. VASKİ 130 personeli ve bütün araçları ile Malatya’ da. İlk depremin ardından 12 saat süren zorlu bir yolculuk sonucunda Malatya’ ya varmışlar. MASKİ ile tam bir koordinasyonla çalışmaları yürütüyorlar.

Malatya su hatları ve alt yapı için hızlıca tüm çalışmaları tamamlamışlar. VASKİ çalışanları hem bir umut hem bir dayanışma örneği olmuş. Ülker Cem KAPLAN ayını zamanda inşaat mühendisi, Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ’ deki deneyimi ile Dr. Ozan BALCI tarafından yapılan isabetli bir görevlendirme olmuş…

Teşekkürler VASKİ, Teşekkürler Ülker Cem KAPLAN!

Büyük ve Başarılı Bir Koordinasyon

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali ÖZVAN hocamızı, belediye çalışanlarının da olduğu koordinasyon çadırında ziyaret ettik. Soba, Van Çöreği, otlu peynir... Bir o kadar yorgun ama bir o kadar umut dolu. Ali hoca akademik olarak jeolog ve deprem çalışmış. Malatya için Dr. Ozan BALCI tarafından nokta atışı bir görevlendirme olmuş.

Hoca hem akademik olarak hem de Van depremini birebir yaşamış biri olarak doğru ve yerinde bir tercih olmuş. Ali hoca ve ekibi Malatya’da büyük emek veriyor. Van Büyükşehir Belediyesinin 700 küsur personelini ve 400’ den fazla iş makinasını organize ediyor. Van’dan gelen yardımları günlük ortalama 15 bin aileye ulaştırıyorlar. Olağan üstü bir çalışmayı gece – gündüz sürdürüyorlar…

Teşekkürler Ali hoca, Teşekkürler Van Büyükşehir Belediyesi Çalışanları, Teşekkürler Van!

Ve Daha Nice Van’ lı İsimsiz KAHARAMAN!..

Her yerde Vanlı bir hemşerimiz. Edremit Belediyesi çalışanları, Tuşba Belediyesi Çalışanları, İpekyolu Belediyesi… Selma hanım, Ferman, Nizam, Ali, Azad, Can, Reşit, Mümtaz Hoca, Erol hoca, Talha hoca…

Hepsine tek tek teşekkürler… Teşekkürler Van!..

Bir Dayanışma Örneği Servan KAPLAN

İL-SA Prefabrik Yapı Elemanlarının genç inşaat mühendisi Servan KAPLAN. Hem kendi hazırladığı yardımları hem de Hece Vakfına lojistik destek sağlamış. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte hazırladığı kumanyaları ve acil ihtiyaç malzemelerini sokak sokak dağıtımına eşlik ettik. Yol boyunca inşaat mühendisi olarak gözlemlerini dinledik. Örnek bir dayanışma davranışı…

Tebrikler Servan KAPLAN, Teşekkürler Servan KAPLAN!

Hece Vakfı Ne Yapıyor?

Hece Vakfı, Eski Van Milletvekili, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından kurulmuş bir vakıf. Kamuoyu tarafından çok bilinmiyor. Depremle beraber “Hece Her Yerde” sloganıyla kolları sıvamışlar. Hece Gönülleri olarak afet bölgelerinde çalışmalar yürütüyorlar. Yolculuğumuz süresince Sayın ÇELİK’ in adım adım tüm çalışmaları yakında takip ettiğine ve koordinasyonu sağladığına şahit olduk. Hece Vakfı’ nın her yıl 100 den fazla Van’ lı öğrenciye düzenli olarak burs verdiğine de bu gezi sayesinde öğrendik.

Bakan beyin afet bölgelerinde kullanılmak üzere sobalı çadırlar yaptırdığı bu çadırlardan 25 tanesinin afet bölgesine gönderildiği ve hedefin 100 den fazla çadır olduğunu Hece Vakfı gönüllüleri dile getiriyor. Tüm yardım kampanyasını Hece Vakfı kendi olanakları ile yürütüyor.

Hece Vakfı Van’ da İki Nisan Caddesinde bir “Yadım Destek Merkezi” oluşturmuş durumda. Aynı zamanda 0312 442 30 00 Hece Acil Deprem Yardım Hattı ile afetzedelere yardım ulaştırıyorlar. Bakan Bey, affet bölgelerine ki Van’ lı hemşerilerimizle yakından iletişim kurarak, kendisi yardım sürecinin tamamını koordine ediyor. Van’ ında artık bir Vakfı Var! Hece Vakfı dürüst, çalışkan, alçak gönüllü, hoşgörülü!

Teşekkürler Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK, Teşekkürler Hece Vakfı!

Büyük Kaptan Zeki

Vanspor’un Efsane Kaptanı Zeki YILMAZ olarak Vanspor tarihinde ilk defa 2008 yılında tarafımca giyilen 65 numaralı formamı depremzedelere çadır almak için Hece Vakfı’na bağışlamak üzere açık artırmayla sattı.

Elde edilen gelirin tamamı Hece Vakfı tarafından alınacak çadırlar için kullanılacak. Zeki Kaptan’ ın 65 numaralı formasını Van’ lı iş iş insanı Oktay UKAY tarafından 65.000 ₺ alındı. Bağış sonrasında alınan çadırlar Hece Vakfı tarafından Adıyaman’a kurulacak.

Büyük bir dayanışma örneği.



Teşekkürler Kaptan Zeki, Teşekkürler Oktay UKAY!

Bir dahaki yazıda buluşana kadar hoşça kalın !..

Hasan Ali TAHTACIOĞLU