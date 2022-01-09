Yıldız Tilbe kıyafetlerini nerelerden aldığını açıkladı
Yıldız Tilbe: "pazardan da olsa elbise alır giyinirim modacım yok" dedi.
Gülşen ve Hande Yener gibi popun önemli yıldızlarını cesur kostümleri ile her daim dikkat çekerken, konu yılların sanatçısı Yıldız Tilbe'ye soruldu.
"ONLARIN ŞARKILARINI SEVİYORUM"
Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Yıldız Tilbe, “Onların şarkılarını seviyorum. Ne giydikleri beni ilgilendirmiyor..Kendime bakıyorum. Kendime bakmak daha kolay ve daha güzel.” diye konuştu.
"PAZARDAN DA ELBİSE ALIRIM"
Sabit bir modacısının olmadığını dile getiren Tilbe, "Sabit bir modacım yok, hepsini dolaşıyorum. Uygun bulduğum kıyafetleri kim olursa alıyorum. Pazardan da olsa elbise alırım. Yeter ki uysun bana, sahnede giyebileyim." dedi.
kaynak:en son haberler
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