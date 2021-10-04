Yasak Elma Kumru kimdir? Biran Damla Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Yasak Elma dizisine hızlı bir giriş yapıp Yıldız'ın eşi Çağatay'ın gönlünü çalan Kumru, yeni karakteriyle adından söz ettiriyor. Yasak Elma Kumru kimdir? Yasak Elma Kumru kaç yaşında ve nereli?

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başladı ve halen konservatuvarda okumaktadır. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler, Canevim ve Baraj dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Oyuncu 1,64 m boyundadır.

DİZİLERİ

2013-2014 - Muhteşem Yüzyıl

2014 - Yasak

2015 - Beyaz Yalan

2015-2018 - Kırgın Çiçekler

2019 - Canevim Ceylan

2020-2021 - Baraj

2021- Yasak Elma

FİLMLERİ

2014 - Çılgın Dersane 4

2019 - Mucize 2: Aşk