Vanlı ismin oğlu trafikte rastgele ateş açtı
Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, kullandığı aracın camını açarak etrafa defalarca ateş etti. Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü.
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, kullandığı aracın camını açarak etrafa defalarca ateş etti.
Övüç'ün silahını doğrulttuğu yönde evlerin olduğu görüldü.
Magandalık yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, kısa süre sonra bu paylaşımlarını sildi.
Övüç, daha önce de aracını bacağının üstüne koyduğu tabancayla kullandığı anların videosunu paylaşmıştı.
Kaynak: Evrensel
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