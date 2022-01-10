Türkiye'nin en şık kadını Hande Erçel seçildi
Ünlülerin şıklık yarışı bitmiyor. Dikkat çekmek için farklı farklı tarzlar giyinen ünlüler arasında Hande Erçel şıklığını korudu. Türkiye'nin en şık ünlü kadını seçildi.
Şu sıralar sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte evinde karantinada güzel oyuncu Hande Erçel, yine magazin gündemine bomba gibi düştü.
Erçel, Rusya’nın ElleGirl dergisinde 2021 yılının en şık kadınları arasına girdi.
TÜRKİYE’DEN SADECE HANDE VAR
Dünyaca ünlü oyuncuların yer aldığı o listeye, Türkiye’den sadece Hande Erçel dahil olabildi.
Modayı yakından takip eden isimlerin listede yer almaması ise dikkatlerden kaçmadı.
LİSTEDE KİMLER YOK KİMLER
Derginin listesinde Hailey Bieber, Kendall Jenner, Dua Lipa, Bella Hadid, Zendaya, HoYeon Jung gibi isimler de bulunuyor. En son haberler
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