Tuğba Özerk, evlendi Tuğba özerk kimle evlendi?
1.5 yıldır birlikte olan şarkıcı Tuba Özerk ve iş insanı Gökmen Tanaçar nikah masasına oturdu.
"CESARETİMİ TOPLADIM"
Sevgilisiyle Alaçatı'da ikamet eden Tuba Özerk geçtiğimiz günlerde objektiflere takılmıştı. Sevgilisi Gökmen Tanaçar ile adeta ön balayına çıkan Tuba Özerk, "İnşallah bir kız çocuğumuz olur" ifadelerini kullanmıştı. Özerk ile tanışmalarının eskiye dayandığını söyleyen Gökmen Tanaçar da "Bir gece cesaretimi topladım mesaj attım. Sevgili olduk ve evleniyoruz" açıklamasında bulunmuştu.ensonhaber
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