Tarkan, yılbaşı konserinden 5 milyon TL alacak

Yılbaşı yaklaşırken, sanatçıların sahne alacağı programlar ve kazanacakları ücretler ortaya çıkmaya başladı.

MAGAZİN 03.10.2022, 13:33
Tarkan, yılbaşı konserinden 5 milyon TL alacak

Yeni yıla girmek için hazırlıklar şimdiden başladı. Yılbaşında sahne alacak sanatçıların konserinden alacağı ücretler de yavaş yavaş belli oluyor.

Bunların başında ise ne kadar kazanacağı her sene merak edilen Tarkan geliyor. Şarkıcı, yeni yılı KKTC'de lüks bir otelde karşılayacak.

Tarkan'a 5 milyon TL
Şarkıcının sahnede yapacağı şov karşılığında alacağı ücret ise 5 milyon lira olacak. Megastar, bu ücretle bu yılbaşında da en çok kazanan ünlü ismi olacak.

Ensonhaber

Yorumlar (0)
22
az bulutlu
Namaz Vakti 03 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Başakşehir 7 17
2. Adana Demirspor 8 17
3. Konyaspor 8 17
4. Galatasaray 8 17
5. Trabzonspor 8 16
6. Beşiktaş 8 15
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 7 8
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 7 14
2. Eyüpspor 7 14
3. Sakaryaspor 7 12
4. Pendikspor 7 12
5. Bodrumspor 7 11
6. Manisa FK 6 11
7. Boluspor 6 11
8. Bandırmaspor 6 11
9. Samsunspor 7 10
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Göztepe 7 8
13. Adanaspor 7 7
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 7 6
16. Erzurumspor 5 3
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1