Tarkan yeni reklam çekimi yaptı

Bir markanın reklam çekimlerini yaptığı sırada hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Tarkan'ın reklamı merak ediliyor..

MAGAZİN 12.10.2022, 11:44 12.10.2022, 13:06
Tarkan yeni reklam çekimi yaptı

Tarkan, dün reklam yüzü olduğu alışveriş sitesinin reklam çekimleri için Bursa’daydı.

Megastar, Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bu anları sosyal medya hesabından da paylaşan Tarkan, kalabalık artınca da eline megafon aldı.

“Çekiştirmeyin kıyafetlerimi”

Fan sayfalarının paylaştığı bir videoda Tarkan’ın, “Çok teşekkür ederim her şey için. Ayrıca ilginiz sevginiz için çok teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum. İsterdim ki hepinizle tek tek fotoğraf çektirmek. Ama kalabalıksınız. Ben fotoğraftan sonra hemen kaçacağım. Çekiştirmeyin kıyafetlerimi. Sizleri seviyorum.” dediği duyuldu.

Tarkan, konuşmasının ardından çekimin yapılacağı alana geçti.

Kaynak: EnsonHaber

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