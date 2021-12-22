Tarkan: Beni makyajlı görürseniz şaşırmayın
Şu sıralar sosyal medya hesabını en aktif şekilde kullanan isimlerden biri de megastar Tarkan..
Uzun bir aradan sonra yeni iş projeleri ve albüm için Türkiye’ye dönüş yapan ve stüdyoya giren Tarkan, bir markanın reklam filminde de boy gösterdi.
PEMPE MASKELİ PAYLAŞIM
Yeni yılda Mısır'da sahne alacak olan megastar, kelebek şeklinde pembe bir maske taktı ve kızına sarıldı.
Popçu, bu pozlarını da Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
“MAKYAJLI GÖRÜRSENİZ ŞAŞIRMAYIN”
Tarkan, paylaşımına “Tütüler, maskeler falan... Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın. Olsun, kızımın mutluluğu için maskarası da olurum icabında. İyi pazarlar” notunu düştü.
Megastarın fotoğrafları, kısa sürede binlerce beğen ve yorum aldı.
kaynak:en son haberler
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