Takipçisi İrem Derici'ye göğüslerini sordu

Yaptırdığı estetikleri her fırsatta anlatan İrem Derici, en son göğüslerine silikon yaptırmıştı.

Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını açıkladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, son paylaşımıyla olay oldu.

Bel fıtığı paylaşımı

Geçtiğimiz ay sahnede dekoltesiyle ilgili konuşan Derici, göğüsleriyle ilgili "O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim o kadar da olsun artık!" demişti. Derici, sütyeniyle verdiği pozu paylaşarak yeniden gündem oldu.

Derici paylaşımına, "Bel fıtığımın bana verdiği yetkiye dayanarak kendimi oh mommy, so yummy ilan ediyorum." yazdı.

"Parayla"

Fotoğrafı gören bir takipçisi ise ünlü şarkıcıya "Ya sen o minnacık bedende bu kadar memeyi nasıl yaptın hacı?" yazdı. İrem Derici ise bu soruya "Parayla" yanıtını vererek dikkat çekti.

Ensonhaber