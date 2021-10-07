Söylemesem Olmaz Programında Mehmet Ali Erbil Video İddialarında Bulundu! Mehmet Ali Erbil Ece Ronay Hakkında Neler Dedi?

Söylemesem Olmaz programına tepkiler çığ gibi büyüyor. Mehmet Ali Erbil'in bağlanarak konuk olduğu Söylemesem Olmaz programında ortalık karıştı. Çirkin muhabbet ortamında Ece Ronay hakkında iğrenç sözler ve iddialar ortaya atıldı. Mehmet Ali Erbil'i savunmak üzere bir araya gelen üç isim: Deniz Akkkaya, Bircan Bali ve Seren Serengil Mehmet Ali Erbil'i savunurken olay amacından saptı Deniz Akkaya ile Mehmet Ali Erbil arasında konu amacından saparak farklı bir konuda gerginlik çıktı.

Mehmet Ali Erbil Ece Ronay'ın iddialarını reddetti. Ronay'ın kendisini yazışmalardan evvel görüntülü aradığını ve o esnada iç çamaşırlı bir biçimde görüntülü konuşmayı gerçekleştirdiğini iddia edip, mesaj esnasında ise farklı konuştuğunu iddia etti. Lakin o görüntülü konuşmanın bir ekran videosu yok. Havada bir iddia olarak gündeme gelen konuda Söylemesem Olmaz programı Mehmet Ali Erbil'in tarafını tutunca, halktan tepkiler gecikmedi. İşte Söylemesem Olmaz programında geçen konuşmalar ve halkın verdiği tepkiler. Ece Ronay verilen tepkilerin bazılarını kendi instagram hesabında paylaştı.