Sosyal Medya Sallanıyor! Ece Ronay'a Büyük Destek, Mehmet Ali Erbil'in Kanıtsız İddialarını Konu Alan Söylemezsem Olmaz Programına Tepki Büyüyor
Bir süredir gündemi meşgul eden Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay'ı taciz etme meselesi giderek büyüme devam ediyor. Ece Ronay'a yapılan tehditler dur durak bilmiyor. Mağdur edilen kadın, ne pahasına olursa olsun susmayıp hakkını savunacağını dile getirmişti. Akabinde Söylemesem Olmaz Programında da konu gündeme alındı ve orda da mağdur edilen kadın hakkında çirkin ifadelerde bulunuldu.
Söylemesem Olmaz programına tepkiler çığ gibi büyüyor. Mehmet Ali Erbil'in bağlanarak konuk olduğu Söylemesem Olmaz programında ortalık karıştı. Çirkin muhabbet ortamında Ece Ronay hakkında iğrenç sözler ve iddialar ortaya atıldı. Mehmet Ali Erbil'i savunmak üzere bir araya gelen üç isim: Deniz Akkkaya, Bircan Bali ve Seren Serengil Mehmet Ali Erbil'i savunurken olay amacından saptı Deniz Akkaya ile Mehmet Ali Erbil arasında konu amacından saparak farklı bir konuda gerginlik çıktı.
Söylemesem Olmaz programında ortaya atılan iddiaları burdan izleyebilirsiniz.
Mehmet Ali Erbil Ece Ronay'ın iddialarını reddetti. Ronay'ın kendisini yazışmalardan evvel görüntülü aradığını ve o esnada iç çamaşırlı bir biçimde görüntülü konuşmayı gerçekleştirdiğini iddia edip, mesaj esnasında ise farklı konuştuğunu iddia etti. Lakin o görüntülü konuşmanın bir ekran videosu yok. Havada bir iddia olarak gündeme gelen konuda Söylemesem Olmaz programı Mehmet Ali Erbil'in tarafını tutunca, halktan tepkiler gecikmedi. Ece Ronay verilen tepkilerin bazılarını kendi instagram hesabında paylaştı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
Twitter'da yeni bir tag açıldı. Ece Ronay Yalnız Değildir isimli tag sosyal medyada yerini aldı. Bir kadını hedef alıp, erkek ne yaparsa yapsın bunu meşru göstermeye karşı halk birlik oldu.
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|6
|14
|2. Hekimoğlu Trabzon
|6
|14
|3. Silahtaroğlu Vanspor FK
|6
|14
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|6
|14
|5. Ankaraspor
|6
|13
|6. Bodrumspor
|6
|12
|7. Çorum FK
|6
|12
|8. Sakaryaspor
|6
|12
|9. Etimesgut Belediyespor
|6
|10
|10. Somaspor
|6
|10
|11. Afjet Afyonspor
|6
|9
|12. Serik Belediyespor
|6
|9
|13. İnegölspor
|6
|8
|14. Sarıyer
|6
|7
|15. Diyarbekirspor
|6
|4
|16. Niğde Anadolu FK
|6
|3
|17. Turgutluspor
|6
|1
|18. Ergene Velimeşespor
|6
|1
|19. Adıyaman FK
|6
|0
|20. Kahramanmaraşspor
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1