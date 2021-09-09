'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' dedi! Yeliz Yeşilmen boşandı.

Yeliz Yeşilmen 11 yıllık eşi uğur Akbaş ile sessiz sedasız boşandı!

Şarkıcı ve oyuncu Yezliz Yeşilmen 2010 yılında evlendiği Uğur Akbaş ile sessiz sedasız boşandı! Geçtiğimiz aylarda ağlayarak çektiği videoda isyan etmişti.

Evliliğinden sorunları çözülmeyen Yeliz Yeşilmen ayrılık kararı aldı ve pazartesi günü boşandılar

Sosyal medya'dan bu konu hakkında birçok soru geldi ve Yeliz Yeşilmen açıklamasında şu sözleri kullandı...

''Özel hayatım hakında birçok soru geliyor ama bir süre daha soru sormayın'' açıklamasını yaptı.

'Sonunum Bergen gibi olmasını istemiyorum'

Geçtiğimiz şubat ayında eşiyle sorunlar yaşıyan Yezliz Yeşilmen, Uğur Akbaş'la ayrıldı!

Paylaştığı videoda sonunun yüzüne kezzap atılan bergene benzemesinden korktuğunu söylemişti. Yeliz Yeşilmen videosunda şu ifadeleri kullanmıştı. '' Evet bugün ağladım, iki saat ağladım. gözlerim yanıyor, şişti sonra kızım geldi makyaj yaptı, sonra yapmam gereken reklamlarım var, ekmek param ben para kazanmak zorundayım. Mecburum buna. Şuan kimseye bişey açıklamıyacağım, Ben de zamanı eldiğinde dökerim içimdekileri. Kimle ilgili olduğunu neyle ilgili olduğunu söylemiyeceğim. Bu konuyu kapatıyorum. kapatmak zorundayım çünkü ev halkı hepsi üzüldü, her zaman güçlü kalmak zorundayız. Biz türk kadınları var ya dünyada bir numarayız.

Ama her şeye şükreden acılarının içinde mutlu olan bir kadınım. Hiçbir zaman, hiç kimsenin beni mutsuz etmesine izin vermeyeceğim, aldığım aile terbiyesi, dini inançlarım, yüreğim sayesinde yaşıyorum. Çok güzel mesajlar yollamışsınız. Yakınımdakiler biliyor ne olduğunu, belki bir gün siz de öğrenirsiniz.O gün bugün değil. Bakalım zaman ne getirecek, bilmiyorum. Sadece son sözüm; iyi niyetimin daha fazla kullanılmasını artık istemiyorum. Çok büyük fedakarlıklar yaptım, her konuda da yapıyorum ama sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum."