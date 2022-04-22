Songül Karlı, yaşadığı tacizi anlattı

Eski eşi tarafından dolandırılan ve zor günleri geride bırakarak iddialı pozlarıyla gündeme gelen Songül Karlı, YouTube'da yayınlanan bir programın konuğu oldu.

Geçtiğimiz yaz bikinili pozlarıyla gündeme gelen Karlı bu pozların varlığından rahatsız. "Yaza hazırlık var mı? Bikinili fotoğraf paylaşımı yapacak mısınız?" sorusuna ise Karlı şöyle cevap verdi:

"Gençler giysin"

"Öyle bir hazırlığım yok. Öyle de hoş olmuyor artık. Daha önce yayınlanan tüm bikinili fotolarımı da sildireceğim. Konu, bikini giyip giymemek değil. Tabii ki tatilde giyiyoruz ama ben kendi adıma ,bikinili fotolarımın yayınlanmasını istemiyorum artık. Gençler gönüllerince giysin, onlara çok yakışıyor. Her şey, zamanında güzel."

"Minibüste başınıza ilginç bir olay geldi mi?" sorusu da Karlı'ya sorulan bir başka soruydu. Songül Karlı otobüste yaşadığı tacizi şu sözlerle itiraf etti:

Tacizi anlattı

"Minibüste değil ama otobüste geldi. Annemle otobüse bindiğimiz bir gün, arkamda duran bir adamın elle tacizine uğradım. Bunu gören annem, adamı otobüsün içinde tekme tokat dövdü.

"İnsanlar artık birbirlerine destek oluyor"

Eskiden insanlar böyle durumlarda tepki vermek yerine, utanır ve sessiz kalırdı. Annem sessiz kalmadı. Şimdi insanlar daha bilinçli ve cesur. Seslerini, çıkarabiliyor ve tepki gösterebiliyorlar. Bun da sosyal medyanın etkisi çok. Eskiden insanlar, böyle bir şeyi görse bile sesini çıkarmaz, görmezlikten gelirdi. Şimdi insanlar, böyle durumlarda birbirini koruyor ve birbirlerine destek oluyorlar."