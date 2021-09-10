Son Dakika! Selin Ciğerci Eşi Gökhan Çıra Boşandı Mı?
Adliye çıkışı görüntülendiler! Resmen boşandılar. Selin Ciğerci kendisine soru yönelten muhabirin sorularını cevaplamak istemedi. İşte detaylar..
SELİN CİĞERCİ GÖKHAN ÇIRA EVLİLİĞİ BİTTİ!
Birbirlerini tutkuyla seven çiftin ayrılık dedikoduları resmen ilan edildi. Çift 2019 yılında Gökhan Çıra ile dünya evine girmişti. Beykoz adliyesi çıkışı görüntülenen çift soruları cevaplamaktan kaçındı. Videolara yansıyan karelerde son derece mutsuz görününen çift kesin olarak yolllarını ayırdı. Muhabir'in sorularına cevap vermeye yanaşmayan Selin Ciğerci konuyla alakalı yalnızca ''Hayırlısı olsun'' demekle yetindi. Sosyal medya hesaplarından attıkları story ile de ayrılıklarını yeniden ilan ettiler.
SELİN CİĞERCİ KİMDİR? GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?
Gökhan Çıra, 1996 doğumlu ünlü Türk futbolcudur. Aslen Tokat'lı olan futbolcu adını Galatasay'ın alt yapısına girerek adını duyurmuştu.
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