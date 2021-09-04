Şok Haber! Selin Yağcıoğlu Kimdir? Selin Yağcıoğlu İle Berk Atan Aşkı Bitti Mi?
Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan aşkı bitti mi? Bir süredir devam eden harika birliktelik neden bitti? Selin Yağcıoğlu kimdir? Berk Atan kimdir? İşte detaylar..
Ünlü ve başarılı youtuber, influencer Selin Yağcıoğlu youtube'da çektiği makyaj, moda, kişisel bakım youtube kanalıyla ismini geniş kitlelere duyuyarak popülerliği yakaladı, güzel youtuber bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Berk Atan ile yollarını kesin bi şekilde ayırdı. Bir süredir tutkulu bir aşk yaşayan çiftin ayrılık haberi şaşırttı. Çift ayrılık haberini dün gece sosyal medya hesaplarından duyurdu. Hayranları şaşırtan bu haberin detay görüntüleri.
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