Simge Sağın'dan itiraf

Son zamanların en ünlü popçularından Simge Sağın, katıldığı bir radyo programında, ünlü bir popçunun kendisinin ilk çıktığı zamanlarda önünü kesmeye çalıştığını açıkladı.

"Her şeyi yaptı"

"Kariyerimin ilk başlarında önümü kesmeye çalışanlar oldu." diyen Simge, "Yapacağı her şeyi yaptı o dönem. Baktı ki olmuyor benimle yakın arkadaş oldu. Zaten sadece bana değil bunu herkese yapıyordu." dedi.

"Selam olsun"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 'Ne Güzel' ile YouTube’da trendler listesine giren Simge, klibe bir süre erişilememesi ve arama motorlarında çıkmaması üzerine kendisiyle birilerinin uğraştığını ima etti.

Simge “Bir gün boyunca klibin erişimini engellemeye çalışan arkadaşa trendlerden selam olsun.” sözleriyle gönderme yaptı. Ensonhaber