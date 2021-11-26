Sibel Can'ın kıyafeti nasıl? Sibel Can'ın kıyafetinin fiyatı ne kadar?

Uzun zaman sonra sahne alan Sibel Can kıyafetiyle olay oldu peki Sibel Can'ın kıyafetinin fiyatı ne kadar? Kıyafetinin rengi renk? Hangi şarkıları söyledi? Sibel Can'ın kıyafeti neden olay oldu?

SİBEL CAN'IN KIYAFETİ OLAY OLDU!

Cahide’de sahne alan Sibel Can bir kırmızı birde siyah elbise giydi.

Sibel Can'ın kıyafetinin fiyatı merak edildi.

Kırmızı elbise Bottega Veneta fiyatı 59 bin tl