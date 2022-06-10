Sibel Can'ın fotoğrafı dalga konusu oldu
Sibel Can'ın ünlü fenomen Burak Altındağ ile fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, birlikte çektirdikleri fotoğrafı hesaplarından paylaştı.
Can ile Burak Altındağ'ın fotoğraflarında iki ismin ellerinin duruşu tartışmanın odağı oldu.
"Kimin eli nerede?"
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