Sibel Can'ın fotoğrafı dalga konusu oldu

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, birlikte çektirdikleri fotoğrafı hesaplarından paylaştı.

Can ile Burak Altındağ'ın fotoğraflarında iki ismin ellerinin duruşu tartışmanın odağı oldu.

"Kimin eli nerede?"

Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşıma 'Kimin eli nerede?' şeklinde yorumda bulundu.