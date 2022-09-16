Şeyma Subaşı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı

Mısırlı milyarder sevgilisiyle romantik anlar yaşayan Subaşı, öpüştükleri anı sosyal medya hesabından paylaştı.

MAGAZİN 16.09.2022, 16:04
Şeyma Subaşı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı

Acun Ilıcalı'nın eski karısı ve kızının annesi Şeyma Subaşı, çalkantılı aşk hayatıyla merak konusu.

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir küs bir barışık olan Subaşı, son dönemlerde ilişkisinin iyi gittiğini gözler önüne seriyor.

Sosyal medya hesabını sık kullanan Şeyma Subaşı, yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

Sevgilisini öpmeye doyamadı
Subaşı paylaşımında, romantik dakikalar geçirdiği sevgilisini öpmeye başladı.

Öpmelere doyamayan Şeyma Subaşı, sevgilisini defalarca öptü.

İşte beğeni yağmuruna tutulan o paylaşım...

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