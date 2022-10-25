Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin yaptırdığı dövme Acun'u kızdıracak

Şeyma Subaşı ile çalkantılı bir ilişki yaşayan Mısırlı milyarder Alsaloussi, sevgilisi ve kızı Melisa'nın adını omzuna yazdırdı.

Acun Ilıcalı ile evliliğinin ardından adı birçok isimle anılan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisini sürdürüyor.

Bir dargın bir barışık aşıklar, ilişkilerini evlilik teklifi ile de taçlandırmıştı.

Evlilik teklifi sonrasında herhangi bir adım gelmezken, Şeyma Şubaşı'nın kızı Melisa ile milyarder sevgilinin arasının iyi olduğu biliniyor.

Yılın her ayında tatil yapan çift, Melisa'yı da anneannesine ve babası Acun Ilıcalı'ya bırakıyor.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ile güneşlendiği anları paylaştığı görüntülerde ortaya çıkan detay, magazin gündemini adeta salladı.

Milyarder sevgili omzuna Şeyma ve Melisa dövmesi yaptırdı

Görüntülerde, Mohammed Alsaloussi'nin omzunda Şeyma ve Melisa isimlerinin yazdığı görüldü.

Alsaloussi'nin, iki ismin arasına sonsuzluk işareti eklettirdiği de dikkatlerden kaçmadı.

Dövme sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girerken, bazı kullanıcılar "Acun görmesin" yorumlarında bulundu.