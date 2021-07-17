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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ilk kez konuştu

Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla Türkiye'de magazin gündeminden düşmeyen Mısırlı Mohammed Alsaloussi, ilişkisi ve hakkında söylenen dolandırıcı iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

MAGAZİN 17.07.2021, 10:38
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ilk kez konuştu

Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ve son olarak dolandırıcılık iddiaları ile karşı karşıya kalan Mohammed Alsaloussi, Sabah gazetesinden Sonat Bahar'a konuştu.

"BEN KİMSEYE ZARAR VERMEDİM"

Mohammed Alsaloussi, "Ben kimseye zarar vermedim. Bu dünyada çıkıp, Meedo bana zarar verdi, kötü bir şey yaptı" diyecek tek bir insan yok. Bu nedenle çok üzgünüm. Hatta daha da üzücü çünkü ilişkim bitti. Ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim.

Medya, Şeyma'nın beni terk ettiğini, çünkü ona sahte takılar aldığımı, sahte bir yüzükle evlenme teklif ettiğimi yazdı. Hayır öyle olmadı, Şeyma'yla ilişkiyi bitiren bendim" diyen Alsaloussi, Şeyma Subaşı ile yaşadığı ilişkiyi anlattı.

Şeyma'ya kredi kartı verdiğini ve harcamalarının hepsinin arkadaşına belgelediğini açıklayan Alsaloussi, Şeyma Subaşı'nı sevdiğini, aksi halde bu kadar fedakarlıkta bulunmayacağını dile getirdi.

Subaşı'nın sosyal medyada her detayı yayınlamasını, insanlara gösterip, hayatını ortada yaşamasından rahatsız olduğunu açıklayan Mohammed Alsaloussi, "Ben bundan hiç hoşlanmadım. Paylaştığı hayat Şeyma ve Melisa için çok güzel bir hayattı" dedi.

'DOLANDIRICI' İDDİALARI ÜZDÜ 

Bir çocuk annesi Şeyma Subaşı'nın bu tarzına saygı duymaktan başka bir şey yapmadığını ve bu nedenle hakkında medyada hakkında, kötü biri olduğu; dolandırıcı olduğuna dair yazılar çıktığını, bunun da kendisini üzdüğünü ifade etti.

AYRILIĞIN SEBEBİ 

"Şeyma'yı neden bıraktığım sorusunun cevabı uzun ve kolay verilebilecek bir cevap değil" şeklinde konuşan iş insanı; "Şeyma'yı sevdim. Hala seviyorum. İlişkimiz birçok ayrı şeyden ötürü bitti. Bunlardan biri aramızdaki saygının bitmiş olmasıydı" dedi.

Mohammed Alsaloussi, sözlerine; "Bir başka şey de şu, benim annem Kasım ayında öldü. Şeyma'yla annem ölmeden kısa bir süre önce tanışmıştım. Aralık ayında onunla yakınlaştım. İçimde büyük bir boşluk vardı; çünkü anneme çok yakındım.

Onunla tanıştığımda, bana karşı çok iyiydi, Melisa harika bir çocuk. Ben içimdeki boşluğu, aile hissini onlarla tamamladım" diye devam etti.

Mohammed Alsaloussi, "Zaman geçince, fark ettim ki, Şeyma ve benim aramdaki şey uyumlu değil. O benim hoşlanmadığım farklı bir hayat tarzından hoşlanıyor. İkimizin hayat tarzı farklı.

O iyi biri, kalbi çok iyi. Ama Türkiye'deki birçok insan size karşı olduğunda, deriniz kalınlaşır ve hislerinizi göstermeniz zorlaşır. Bazen, yaptığı yanlışları kabul etmekte zorluk çekiyor" şeklinde konuştu.

#şeyma subaşı
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