Şeyma subaşı'ndan ilk açıklama! Stresten Dolayı Bebeğimi Kaybettim !

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın gayri meşru ilişki yaşadığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi’den gayri meşru bir ilişki sonucu hamile kaldığını bir kaç gün önce açıklamıştı. Kokuşmuş magazin dünyasının içinde debelenip duran Şeyma Subaşı, hamileliğine ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.

MAGAZİN 24.06.2021, 09:31 24.06.2021, 09:50
Şeyma subaşı'ndan ilk açıklama! Stresten Dolayı Bebeğimi Kaybettim !

Sosyal medyada Şeyma Subaşı’nın gayri meşru bir şekilde hamile kaldığına ilişkin paylaşımlar yapılmış, Subaşı da bu paylaşımları doğrulayarak hamile olduğunu bildirmişti.

Şeyma Subaşı bebeğini düşürdü mü? 

Magazin medyasının ‘ünlü’ etiketiyle pazarladığı Şeyma Subaşı, "Yüksek stres sebebiyle düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var." ifadelerini kullandı. Şeyma Subaşı’nın gayri meşru ilişkileri nedeniyle özellikle de gençlere kötü örnek olduğu için her daim eleştirilmekte.

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