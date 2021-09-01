Şeyma Şubaşı Kimdir? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi pes dedirtti

2 Temmuz 1990 yılında dünyaya gelen Şeyma Subaşı, lise eğitimini moda üzerine almıştır. Bununla beraber üniversite eğitimi için de moda alanında eğitim görmeyi tercih eden Subaşı, İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı bölümünde öğrenim görmüştür. Bu şekilde profesyonel anlamda da moda dünyasına adım atan Subaşı, bazı dönemlerde mankenlik de yapmıştır. Örneğin kimi ünlü tasarımcıların defilelerinde daha henüz çok tecrübesizken bile mankenlik tecrübesi edinmiştir.

Katıldığı Miss Turkey güzellik yarışması ile adını duyuran ve bu şekilde de daha çok göz önüne çıkan Subaşı, moda alanında ilerlemeye devam etmiştir. Güzellik yarışmasında aldığı derece ile de kendisi büyük bir sükse yapmıştır.

Şeyma Subaşı’nın magazin gündemine düştüğü ve adının yavaş yavaş gündem olduğu dönem ise katıldığı bir yarışma ile ilgilidir. 2006 yılında Deniz Akkaya ile Top Model yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Şeyma Subaşı, bu yarışmadaki jüri üyeleri tarafından da beğenilmiş ve takdir görmüştür. Bu şekilde ülke gündemine de girmeyi başaran Subaşı adından hayli söz ettirmiştir.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ayrıldığı Mısırlı sevgilisi ile yeniden barışmıştı. Mısırlı sevgilinin dolandırıcı olduğu ve zengin olmadığı iddiaları sonrası ayrılan çift tekrar barışmıştı. Ancak çift bu barışma sonrası İbiza, Maldivler yerine daha ekonomik Türkiye'yi tercih etmeye başladı.

Lüks mağazaları turlayan Şeyma Subaşı ve mısırlı sevgili Mohammed Alsaloussi mağaza alışverişinde görüntülendi.

İkili lüks mağazaları gezerken Dior'dan çıktıktan sonra Louis Vuitton'a uğramak istedi. Ancak mağazanın önünde sıra vardı.

İkili önce mağazaya nüfuslarını kullanarak direk girebileceklerini düşündü ancak kapıdan geri çevrildi. Bunun üzerine sıranın en önüne geçmeye çalışınca tepki gördüler. Çift bunun üzerine sessiz sedasız mağazanın önünü kapamadan oradan ayrıldı.

Kaynak:İlan365