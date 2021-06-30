Şeyma Subaşı: Hayat size limon veriyorsa limonata yapın
Mısırlı sevgilisinden evlilik hazırlığı yaparken ayrılan Şeyma Subaşı'dan yeni bir paylaşım geldi.
Şeyma Subaşı, yaklaşık altı aydır aşk yaşadığı ve 3 Haziran'da evlilik teklifini kabul ettiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını açıklamıştı. Hamile olan Subaşı, Mısırlı eski aşkından olan bebeğini de aldırmıştı.
Ayrılığına saygı gösterilmesini isteyen Subaşı, sosyal medyada yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Dil çıkardığı pozuna "Hayat size limon veriyorsa ondan limonata yapın." notunu düşen sosyal medya fenomeni, takipçilerinden yaklaşık 150 bin beğeni aldı.
Subaşı, kendisi için uçak kapatan sevgilisi hakkında "Ben onun malı olmaktan mutluyum." açıklamasıyla çok konuşulmuştu.
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